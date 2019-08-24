Расписание электричек Савеловского направления изменится 26 августа
В связи с ремонтно-путевыми работами на станции Дмитров 26 августа изменится расписание некоторых электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД).
— Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок, — уточняется в сообщении.
Работы назначены на время с 9:00 до 19:00. На этот период движение поездов на перегоне Яхрома — Дмитров будет осуществляться в реверсивном режиме по одному пути в обе стороны. В связи с этим некоторые поезда будут осуществлять движение по измененному графику.
Кроме того, несколько электричек проследуют без остановок на платформах Турист, Морозки, Водники, Хлебниково, Луговая, Некрасовская и Трудовая. Несколько поездов на участках Каналстрой — Дубна и Яхрома — Дмитров будут временно выведены из расписания, сообщает агентство «Москва».
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