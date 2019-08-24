Масштабные показы Всемирного Фестиваля уличного кино пройдут в Москве 31 августа

На следующей неделе в столице организуют масштабные показы Всемирного Фестиваля уличного кино.

Посетить данное мероприятие москвичи и гости города смогут в субботу, 31 августа. В этот вечер можно посмотреть короткометражные картины молодых режиссеров, а также проголосовать за лучшую работу.

Кинопоказы будут проводиться под открытым небом. Для того, чтобы посмотреть фильмы, покупать билеты не надо — вход свободный.

Напомним, Фестиваль уличного кино стартовал в России 12 июня. Он продолжится до 1 октября.

В общей сложности более миллиона зрителей по всей стране выходят на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы.

Кроме Москвы, 31 августа Фестиваль откроется в Петербурге (в пространстве Севкабель Порта).

По словам организаторов, столичной площадкой станет амфитеатр парка «Зарядье». Начнется программа в 19:00. Гостей ждут развлекательные, музыкальные и образовательные события.

Короткометражные фильмы конкурсной программы можно будет увидеть с 21:00. После того, как окончится киносеанс, зрители проголосуют за понравившуюся короткометражку светом фонарика, мобильного телефона или зажигалки.

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