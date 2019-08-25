СМИ: Олег Меньшиков попал в реанимацию
Народный артист России Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в ведомственное лечебное учреждение.
По словам источников, худрук театра Ермоловой почувствовал себя плохо после употребления алкоголя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Подробности не приводятся, официальное подтверждение данной информации не поступало.
Справка «ВМ»
Олег Евгеньевич Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухов Московской области в семье военного инженера и врача-невропатолога. После школы поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, на курс Владимира Монахова.
Дебютировал в кино в 1980 году в фильме Сурена Шахбазяна «Жду и надеюсь», затем снялся у Никиты Михалкова в «Родне» и у Романа Балаяна в «Полетах во сне и наяву». После роли Костика в «Покровских воротах» Михаила Козакова получил широкую известность. К настоящему времени в активе Олега Меньшикова — 40 ролей в кино.
Театральную карьеру начал в Малом театре после окончания театрального училища в 1981 году. Затем служил в Центральном театре Советской Армии, Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой и Театре имени Моссовета. С 2012 года — художественный руководитель театра Ермоловой.
Олег Меньшиков — трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995, 1997, 1999 год). В 2003 году удостоен звания Народного артиста России.