Еще три поезда «Москва-2019» запустили на Сокольнической линии метро
Еще три инновационных поезда «Москва-2019» были запущены 25 августа на Сокольнической линии столичного метрополитена.
Теперь количество новых составов на указанном направлении достигло 19. В настоящее время парк поездов Сокольнической линии обновлен уже на четверть, сообщил руководитель московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— В инновационных составах есть сквозной проход через все вагоны, они более вместительны. С их запуском пассажиры получили дополнительные места. Так, 19 поездов «Москва-2019» могут еженедельно перевозить на полмиллиона человек больше, чем такое же количество «Номерных», — цитирует Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.
Отмечается, что новые составы обладают рядом существенных преимуществ. Например, они оборудованы системой электродинамического торможения до полной остановки, в них размещены увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения, поручни стали удобнее и теперь они занимают меньше пространства. Также усовершенствованные составы оснащены надежной системой шумоизоляции, современными кондиционерами и не только.
Добавим, что в настоящее время по столичному метро курсируют свыше 140 поездов нового поколения.
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