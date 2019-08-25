Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста после инфаркта
Супруга актера и музыканта Петра Мамонова Ольга 25 августа рассказала об улучшающемся состоянии мужа после пережитого инфаркта. По ее словам, врачи отмечают положительную динамику.
Ольга Мамонова передает, что бывший лидер рок-группы «Звуки Му» уже нормально разговаривает. Артист попросил жену привезти ему в больницу диски с проповедями.
— Ему лучше, видно, губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький, и разговаривает, и все разумно, и все логично. Вот послал меня опять в Верею за 140 километров, чтоб я ему диски отца Дмитрия Смирнова привезла с проповедью. Говорит мне: «А то лежу тут, как дурак, буду проповеди слушать». Вот, еду, — цитирует Мамонову РИА Новости.
Супруга музыканта подчеркивает, что ее муж — сильный и верующий человек. По ее мнению, он должен в скором времени «выкарабкаться». Ольга Мамонова отмечает, что после выздоровления артиста придется решать вопрос со спектаклями, которые отменены из-за пережитого им инфаркта.
Бывшего лидера группы «Звуки Му» доставили в больницу в субботу, 24 августа. Прибывшие врачи скорой помощи отвезли Мамонова в Кировоградскую реанимацию.
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