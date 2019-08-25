Не нужна нам эта ваша «Семерка»

Накануне очередного саммита «Большой семерки» французский президент Эммануэль Макрон, а вслед за ним президент США Дональд Трамп, высказались за возвращение России в этот «элитный клуб». Это было несколько неожиданно, однако со стороны не вполне понятно зачем. Постепенно ситуация прояснилась.

Определенным толчком к рассуждениям насчет превращения «Семерки» обратно в «Восьмерку» стал визит Владимира Путина во Францию и успешные переговоры с Макроном. Тогда появилась информация телекомпании CNN, согласно которой накануне визита Макрон созвонился по телефону с Дональдом Трампом, предложив пригласить Россию на следующую встречу G8. После чего уже Трамп в разговоре с журналистами заявил, что он «определенно» может поддержать возвращение России в состав «Большой семерки». «Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию (в составе группы)», — так он выразился. При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте Бараке Обаме, так как Владимир Путин «перехитрил его».

Оперативно прокомментировал новость и российский президент. Он назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и, теоретически, не исключил возобновления формата. Но добавил, что Россия не ставит себе это как «как самоцель».

Путин таким образом с самого начала не скрывал своего скепсиса по данному вопросу. Еще находясь во Франции, он заявил: «Существуют и другие международные организации, которые играют заметную, существенную роль в международных делах. Например, «Двадцатка». И там такие крупные на сегодняшний день экономические игроки представлены, как Китайская Народная Республика, Индия, многие другие. Это почти 90 процентов мировой экономики».

Москва в последнее время часто противопоставляет «Восьмерку» и «Двадцатку», всячески выражая скепсис по поводу надобности возвращаться к первому формату, где Россию во времена Ельцина несколько лет держали в «предбаннике», приглашая на саммиты, но не принимая в полноправные члены клуба. Возвращаться теперь, чтобы слушать очередные «нотации»? Даже Макрон, к примеру, во время визита Путина, который прошел в относительно дружеской обстановке, позволил себе довольно критические высказывания в отношении действий российских властей в ходе недавних несанкционированных московских протестов. Хотя у самого за спиной куда более драматичная история подавления буйств «желтых жилетов». Нынешнее руководство России точно не станет стремиться к тому, чтобы вновь выступать в роли ученика, выслушивающего «полезные советы» о том, как надо себя вести «в приличном обществе».

Гипотетически рассуждая, «элитный клуб» без Китая и Индии, но с Россией мог бы быть интересным форматом. Тем более что «Двадцатка», при всем ее вроде бы коллективном могуществе, пока не показала эффективности в претворении в жизнь каких-либо совместных решений. Одна из ее стран — членов (Аргентина) так и вовсе фактически переживает сейчас дефолт, а две ведущие державы — США и Китай — схватились уже практически в полномасштабной торговой войне. В истории «Двадцатки» в общем и не было судьбоносных решений. К тому же исторически для России отношения с совокупным Западом всегда были важнее, чем с совокупным Востоком, сколько бы наши дипломаты не говорили о повороте на Восток. Прежде всего, в плане доступа к новейшим технологиям и мировой финансовой системе.

Определенным толчком к рассуждениям насчет превращения «Семерки» обратно в «Восьмерку» стал визит Владимира Путина во Францию и успешные переговоры с Эммануэлем Макроном Фото: официальный сайт президента России (kremlin.ru)

Впрочем, все это сугубо теоретические рассуждения. В обозримом будущем ждать возвращения России в качестве полноправного члена «Восьмерки» не стоит. Хотя некие переговоры и встречи в формате «7+1» возможны, но тоже не факт. Именно в этом формате и может начаться постепенное потепление отношений с Западом. Которое, разумеется, будет официально поставлено в зависимость от урегулирования на Украине.

Пока большинство членов «Семерки» уже успели высказаться не только против приглашения России обратно в клуб, но даже и в качестве гостя на следующий саммит. Сразу же после новостей об инициативе Макрона-Трампа официальный представитель правительства Германии заявил, что возвращение России в «Большую восьмерку» может произойти, если будут устранены причины, по которым произошло ее исключение. Речь идет о Донбассе и Крыме. «Обе ситуации (в Крыму и Донбассе) сохраняются, таким образом, решение партнеров по G7 остается в силе. Если устранение этих причин будет возможным, можно будет говорить об изменении формата встречи», — считает Берлин.

На совместной пресс-конференции в Лондоне «нет» возвращению России высказали главы Британии и ФРГ Борис Джонсон и Ангела Меркель. МИД Канады обусловил восстановления членства «уходом России из Крыма и Донбасса». Даже Макрон сделал шаг назад, назвав условием «урегулирование на Украине», однако по поводу Крыма промолчал. Относительно мягкую реакцию продемонстрировал разве что японский премьер Синдзо Абэ — мол, всякие переговоры нужны и полезны.

Для Трампа поддержка отвергаемой большинством коллег по «Семерке» идеи — это повод лишний раз «потроллить» как G7 в целом, так и Европу в частности. Едва прилетев в Биарриц, он посетовал на то, что саммит станет пустой тратой времени, особенно его раздражает присутствие в повестке вопросов экологии. Поддержка «возвращения России» — это одно из проявлений такого же «троллинга». Однако даже теоретические разговоры о восстановлении «Восьмерки» могут сыграть роль новых нюансов в отношениях Москвы и Запада. Прежде всего, в плане отношений отдельных стран — членов к своим двусторонним связям с Москвой.

Так, уже ясно, что Макрон претендует на роль «доброго следователя» и едва ли не главного куратора от Запада как украинского президента Зеленского, так и отношений России с Западом в целом. Для Трампа некоторое словесное «потепление отношений» с Москвой (не более того, реальных подвижек практически нет) — это еще и одна из карт в сложной игре с Китаем. Для Японии сохраняются надежды на решение территориально спора с Россией из-за Южно-Курильских островов, так от Токио периодически можно ждать положительных заявлений и насчет «Восьмерки». Канада обречена на самую жесткую позицию — и в силу традиционно крепких отношений с Украиной, и в силу малозначительности российско-канадских связей.

На саммите в Биаррице председатель Европейского совета Дональд Туск, пожалуй, решил довести идею о «возвращении России» до абсурда. Он предложил обсудить приглашение Украины на следующий саммит G7 вместо России. Ну что ж, если повестка будущих саммитов «Семерки» действительно будет выстраиваться на основании принципа «сделаем назло Москве», в том числе приглашая на заседания страны, которые бесконечно далеки по уровню развития от стран — членов клуба, то это вряд ли повысит авторитет самой G7.

Что касается даже чисто умозрительных рассуждений о возможности некоего «возвращения» России (синоним примирения с ней), то в случае их продолжения рано или поздно зайдет речь хотя бы об ослаблении антироссийских санкций. Которые, как становится все более ясно даже самым упертым их сторонникам, не приносят того эффекта, на который рассчитывали. Впрочем, про санкции всегда было известно, что в плане влияния на оппонента работает не столько само их введение, сколько обещание их отменить и затем сама отмена. Даже если на выполнение этих обещаний уходят годы.

Ну а что касается возвращения к формату «Большой восьмерки», то официально Москва будет придерживаться примерно такой формулы: «Сами предложат и сами все дадут». Ну, а неофициально многие уже давно понимают, что пора как-то мириться. Но не понимают, как именно это сделать. В итоге лидеры стран «Большой семерки» все же обсудили на саммите вопрос о возвращении к формату «Восьмерки» с участием России, как сообщил источник в японских дипломатических кругах. Однако, как уточнил этот источник, эту информацию «ни за что не раскроют». Мы в общем так и думали.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»