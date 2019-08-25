Спасатели вытащили из воды упавшего в Москву-реку велосипедиста
Мужчина 25 августа ехал на велосипеде по Смоленской набережной, однако не справился с управлением и упал в Москву-реку. Вытащить его из воды удалось столичным спасателям. Об этом сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе городского ГУ МЧС.
Сигнал о падении человека с набережной поступил на поисково-спасательную станцию «Ленинские горы» в 01:53. Дежурная смена в составе двух человек была немедленно направлена к месту происшествия.
— В 02:03 спасатели прибыли к месту происшествия и обнаружили под Новоарбатским мостом в 10 метрах от берега мужчину в воде. Пострадавшего подняли на борт катера и доставили на берег. В 02:10 его передали на осмотр медицинским специалистам, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Выяснилось, что причиной происшествия стало неаккуратное обращение с транспортным средством.
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