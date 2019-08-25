Архитектор и врачи объяснили, как выбрать комфортный для проживания этаж

В Москве начался активный сезон аренды жилья. Спрос на недвижимость значительно вырос. «Вечерняя Москва» побеседовала с экспертами о том, на каком этаже лучше выбрать себе квартиру.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Архитектор-урбанист Варвара Лымарь рассказала, что план эвакуации для домов определенной этажности рассчитывается по-разному. Для зданий выше 9 этажей строятся незадымляемые лестничные клетки: на них есть возможность попасть через наружный балкон. Такой способ безопасен, потому что даже если все здание горит, на такие лестничные клетки дым не поступает.

— Часто там даже делается система подпора воздуха. То есть вентилятор «нагнетает» чистый воздух. С точки зрения эвакуации могут быть проблемы только у жильцов небоскребов, — сказала архитектор.

По ее словам, в стандартных современных двадцатипятиэтажках все продумано до мелочей. Вообще дом не может быть построен, если не будет предоставлена проектная документация, где описывается эвакуация людей, и когда речь касается жилья, то это проверяется очень строго, подчеркнула специалист.

— Проблемы могут быть в старых постройках до 5 этажей для семей, особенно с пожилыми людьми, где лифты вообще не проектировались или достраивались позднее. Таких особенно много в центре Санкт-Петербурга. Лифты там, как правило, очень маленькие и в них иногда сложно завести детскую и инвалидную коляски. Поэтому в пятиэтажках и подобных невысотных домах без лифта или, если лифт очень невместительный, лучше селиться пониже, — отметила Лымарь.

В девяностые годы двадцатого века первые два этажа считались не очень хорошим местом для жилья из-за высокого уровня преступности, приходилось ставить решетки, что портило внешний вид домов. Также во многих городах первые этажи панельной застройки начали выкупать под магазины. Естественно, для людей, которые живут по соседству, приятного было мало. Сегодня нижние этажи сдают либо только под аренду, либо под жилые помещения.

— Я часто видела исследования, что лучше селиться до седьмого этажа, ведь жизнь на большой высоте влияет на психику. С другой стороны, из плюсов проживания на высоте — более зрелищный вид из окон и отсутствие запаха машин, — отметила Лымарь.

Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил, что этаж, на котором человек живет, однозначно влияет на психическое состояние. Каждый сам может выбрать, где ему комфортнее — наверху или внизу.

— Может ему на первом хорошо, потому что он не любит подниматься долго или опасается лифтов. А может, на верхнем, потому что он любит смотреть в окно и получать от этого эстетическое удовольствие. При этом, если, например у человека боязнь высоты, то ему лучше не пониже селиться, а пойти к психотерапевту. Так он сначала не будет ездить на высокие этажи, потом откажется от поездок на транспорте, в лифте и так далее. Мы не можем рекомендовать выбирать место для жилья с точки зрения страхов. Это нездоровый момент и, чтобы нормально взаимодействовать с миром, сначала нужно оздоровиться, — пояснил спикер.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

По мнению врача-терапевта Марины Анисимовой, если исходить из медицинских показателей, вопрос высоты этажа влияет исключительно на возможность самостоятельно подняться в свою квартиру. Потому что до сих пор перебои с работой лифта никто не отменял. И люди с какими-то ограничениями будут иметь сложности.

— Да даже детскую коляску для взрослого мужчины непросто будет отнести на 15-й этаж. Если говорить с точки зрения социальных моментов, а не медицинских, то разницы никакой. Кто к чему привык. Давление на психику на высоких этажах испытывают далеко не все, многих раздражает, наоборот, близость улицы. Смог, действительно, имеет свойство подниматься на определенный уровень — до 6 этажа. Я не думаю, что существуют значимые показания по здоровью для выбора этажа проживания. Чистота воздуха зависит от расположения здания, — заявила Анисимова.

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