СМИ сообщили подробности смертельного ДТП с режиссером Хомским
Появились подробности ДТП, в котором погиб режиссер сериала «Закон каменных джунглей» Игорь Хомский, передает телеканал РЕН ТВ.
Стало известно, что Хомский ехал по одной из столичных улиц со скоростью не менее 120 километров в час, что превышает разрешенную скорость на данном участке более чем в два раза. Действия режиссера были засняты одной из камер наблюдения.
Автомобиль задел бордюр, и Хомский потерял управление. После машина врезалась в припаркованный КамАЗ.
Напомним, о смерти режиссера в результате ДТП стало известно в воскресенье, 25 августа. Авария произошла на одной из столичных улиц. Хомский скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда бригады медиков.
Читайте также: Опубликовано видео с места гибели режиссера сериала «Закон каменных джунглей»