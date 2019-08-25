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Происшествия

СМИ сообщили подробности смертельного ДТП с режиссером Хомским

Евгения Звощик
• 18:07 • 25 августа 2019
Режиссер Игорь Хомский
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Режиссер Игорь Хомский
Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Появились подробности ДТП, в котором погиб режиссер сериала «Закон каменных джунглей» Игорь Хомский, передает телеканал РЕН ТВ.

Стало известно, что Хомский ехал по одной из столичных улиц со скоростью не менее 120 километров в час, что превышает разрешенную скорость на данном участке более чем в два раза. Действия режиссера были засняты одной из камер наблюдения. 

Автомобиль задел бордюр, и Хомский потерял управление. После машина врезалась в припаркованный КамАЗ.

Напомним, о смерти режиссера в результате ДТП стало известно в воскресенье, 25 августа. Авария произошла на одной из столичных улиц. Хомский скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда бригады медиков. 

Читайте также: Опубликовано видео с места гибели режиссера сериала «Закон каменных джунглей»

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