Девушка едва не погибла из-за приема противозачаточных средств
Жительница Великобритании Лекси Нэш рассказала, как едва не погибла из-за приема противозачаточных таблеток, спровоцировавших серьезное заболевание.
Сперва девушка почувствовала сильную боль в шее и голове. Врачи поставили диагноз «мигрень», но состояние продолжило ухудшаться: скоро британка практически потеряла способность видеть, говорить и ходить.
Нэш привезли в больницу и поставили новый диагноз — «менингит». Однако и он оказался неверным. Позднее у девушки обнаружили редкую форму нарушения мозгового кровообращения — тромбоз синусов твердой мозговой оболочки. Врачи готовили родителей Нэш к худшему, но девушка пошла на поправку. Спустя месяц она вернулась домой из больницы.
У девушки до сих пор сохранились проблемы с речью и кратковременной памятью. Также Нэш страдает от усталости, головокружения, сильных головных болей и судорог.
Врачи установили, что болезнь спровоцировали комбинированные оральные контрацептивы, которые пациентка принимала на протяжении девяти месяцев до этого. Британская служба здравоохранения подтвердила, что содержащийся в противозачаточных таблетках эстроген увеличивает риск образования тромбов. Однако вероятность проявления подобного побочного эффекта крайне мала, пишет Sun.
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