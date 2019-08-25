Движение на юго-западе Москвы ограничат в связи со строительством БКЛ

Движение в Юго-Западном административном округе ограничат в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Ограничения организованы на пяти участках. В частности, их введут на улице Профсоюзной от дома 61 до дома 69 в сторону центра частично по двум полосам. Изменения будут действовать круглосуточно с 16 августа по 13 сентября.

В этот же период частично ограничено движение на одной полосе на улице Профсоюзной от дома 78 до дома 82 в сторону области. Также в эти даты введены изменения в Хлебобулочном проезде в районе пересечения с Профсоюзной улицей. На данном участке ограничение будет организовано частично по одной полосе с ликвидацией парковочного пространства.

Те же изменения будут действовать в Хлебобулочном проезде от дома 59, строение 1 по Профсоюзной улице до пересечения с этой улицей с 16 августа по 13 сентября.

Также движение ограничат на Профсоюзной улице от дома 78 до дома 82 с 16 сентября 2019 года по 30 октября 2020 года. Оно будет действовать круглосуточно с сохранением движения по трем полосам в каждом направлении за счет обустройства временных уширений.

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