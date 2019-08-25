Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего из-за упавшей двери ребенка
Дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего в ТЦ «Идеальный дом» ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.
По словам очевидцев, выставочный экспонат металлической двери упал на несовершеннолетнего. Его экстренно доставили в городскую больницу.
— Пострадавшему необходима была специализированная медицинская помощь, и для его транспортировки вызвали вертолет, — отметили в пресс-службе.
Он помещен в специализированное лечебное учреждение Москвы. До больницы пострадавшего сопровождала бригада врачей.
Ранее сообщалось, что в торговом центре «Идеальный дом» на ребенка упал образец металлической двери. Инцидент произошел в деревне Юрлово в городском округе Солнечногорск в воскресенье, 25 августа.
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