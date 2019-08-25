Божена Рынска станет мамой. Я рада за нее......

Полгода назад не стало Игоря Малашенко. Он ушел из жизни по собственной воле, подтвердив в очередной раз, что «богатые тоже плачут».

Те, кто знал лично Малашенко, много говорили о том, какой он был хороший человек: интеллектуал, умница, настоящий интеллигент. Не всем дано жить «назло врагам». Игорю оказалось легче уйти...

Последние годы его спутницей была скандально известная журналистка Божена Рынска. Вот уж поистине женщина-огонь. Про нее можно много сказать плохого, но последние месяцы я внимательно читаю ее записи в «Фейсбуке». Мне кажется, она очень любила Игоря. Любит до сих пор.

Есть ведь, знаете ли, такие мусечки-пусечки, которые очень стараются быть хорошими. Вот Божена не из них.

Если ей больно — она будет кричать об этом. Если ее обидят — обидит в ответ. Наверное, Малашенко было с ней непросто. С такими, как Божена, просто не бывает. Я очень во многом с ней не согласна. Но я хочу пожелать ей удачи сегодня.

Божена Рынска написала, что у них с Игорем будет ребенок. Да, сейчас такое возможно — спасибо науке.

Фото: фотография из Instagram (www.instagram.com/bozhenarynska/?hl=ru)

Девочка, «девочка Игоря», как трогательно отрекомендовала ее Божена. «И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по суперпрогрессивным скринингам. Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил — доползаю до врачей, мы вместе меняем препараты. Евгения Игоревна не гарантия, что меня не утянет на дно до ее появления. Приступы у меня ужасные, смертоносные. Но я буду стараться».

Я знаю, что сейчас праведный гнев обрушится на Божену. Скажут: она будет теперь судиться с экс-женой Малашенко за наследство. Ведь, как известно, все досталось бывшей жене Елене и трем детям... Но теперь появится новая наследница.

Это интересный прецедент с точки зрения юриспруденции. Ребенок, который появится после смерти отца, — имеет ли он на что-то право? Чем дальше заходит человечество в научных прорывах, тем больше таких вот нестандартных случаев во всех областях жизни будет возникать.

История Игоря Малашенко заслуживает, пожалуй, экранизации или романа. Мог ли он предположить, что уже после его смерти появится новая глава. Маленькая девочка Евгения Игоревна Малашенко. Так хочется, чтобы она была счастлива.

Ведь ее отец сполна настрадался при жизни.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»