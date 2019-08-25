Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве до трех градусов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей и гостей столичного региона в последнюю неделю августа.
По словам эксперта, температура воздуха начнет ощутимо снижаться — с 22 градусов в понедельник, 26 августа, до 15-17 градусов в среду, 28 августа. При этом в ночь четверга, 29 августа, столбики термометров могут опуститься до трех градусов.
На протяжении второй половины недели температура будет сохраниться днем на уровне 15-17 градусов, ночью — от четырех до девяти градусов, отметил Вильфанд.
При этом осадки не ожидаются, лишь во вторник возможен дождь, когда Москва окажется на восточной периферии антициклона, сообщает RT.
Ранее сообщалось, что последняя неделя лета начнется теплой солнечной погодой, столбики термометров поднимутся до 23 градусов. Однако к середине недели погоду в регионе будет определять скандинавский антициклон, который принесет похолодание.
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