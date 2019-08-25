Спасатели вытащили из реки велосипедиста
25 августа московские спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, который упал в воду вместе с велосипедом.
Инцидент произошел накануне ночью. От оперативного дежурного сигнал о падении человека на велосипеде со Смоленской набережной в Москву-реку поступил на поисково-спасательную станцию (ПСС) «Ленинские горы» в 1:53.
— По тревоге к месту происшествия была направлена дежурная смена спасателей в составе Сергея Юрова и Никиты Титова, — рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) города Москвы. — Несчастный случай произошел вне зоны ответственности ПСС на удалении 4,5 километра.
Спасатели прибыли на место случившегося через 10 минут. Мужчина в воде был обнаружен дежурной сменой спасателей под Новоарбатским мостом в 10 метрах от берега.
— Пострадавшего подняли на борт катера и доставили на берег, где уже ожидала бригада скорой медицинской помощи, — добавили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.
Причиной случившегося стало неосторожное обращение с двухколесным транспортным средством.