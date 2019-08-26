«Почта России» решила торговать спиртным и лекарствами
ФГУП «Почта России» разработало проект концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы, в соответствии с которой в почтовых отделениях могут начать торговать алкогольными напитками и фармацевтическими препаратами.
Авторы документа предлагают преобразовать 80 процентов отделений «Почты России» в «Центры притяжения», в которых будут оказывать банковские, образовательные и медицинские услуги, а также продавать лекарства и товары народного потребления.
На такую меру в компании решили пойти для компенсации выпадающих доходов, поскольку по прогнозу к 2023 году объем почтовой корреспонденции сократится в 1,5 раза — люди все чаще выбирают электронную почту и другие современные каналы коммуникации
Чтобы перепрофилировать отделения соответствующим образом, «Почта России» просит выделить ей порядка 85 миллиардов рублей. Однако на данный момент Министерство финансов и Министерство коммуникаций и связи пока не согласовали проект концепции «Центры притяжения», пишут «Известия».
Читайте также: Московские школьники проходят летнюю практику на «Почте России»