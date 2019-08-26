Сергей Собянин: Город увеличит доплаты к пенсиям

Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «ВМ» рассказал, когда столичные пенсионеры начнут получать повышенные пенсии, как будет развиваться новая городская пешеходная зона и какие преимущества получат пассажиры Московских центральных диаметров.

— Сергей Семенович, на прошлой неделе вы приняли решение о повышении городской доплаты к пенсиям. Хотелось бы узнать подробности.

— В прошлом году мы подняли доплаты на три тысячи рублей. Но цены-то не стоят на месте, поэтому пора их повышать. Тем более что с доходами в бюджете все складывается неплохо. Об этом меня неоднократно просили москвичи.

— Насколько будут повышены доплаты к пенсии?

— Точную цифру я назову через пару дней, когда Департамент социальной защиты завершит необходимые расчеты. Но в любом случае повышение будет ощутимым. Прибавку к пенсии получит абсолютное большинство пенсионеров — более 1,5 миллиона человек.

— Когда будут повышены городские доплаты?

— Сентябрьская выплата придет уже в повышенном размере.

— На днях было завершено благоустройство Школьной улицы у станции метро «Площадь Ильича». Какая судьба ждет этот уникальный уголок Москвы?

— Место действительно уникальное. Это единственная улица в Москве, полностью сохранившая историческую двухэтажную застройку XIX века. Мы приняли решение сделать Школьную улицу пешеходной, движение и парковка машин на ней запрещены. Теперь необходимо поработать, чтобы это уникальное пространство наполнилось жизнью.

— Вероятно, для этого потребуется несколько лет, ведь открытие магазинов, кафе и ресторанов — дело не быстрое?

— Мы будем содействовать, чтобы это произошло быстрее. Но уже в День города, 7–8 сентября, Школьная улица станет местом народных гуляний.

— Недавно вы осмотрели ход работ по реконструкции платформы Сетунь. Как идет подготовка к открытию МЦД?

— Вышли на финишную прямую. Надеюсь, в конце года сможем открыть движение по диаметрам МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск. В общей сложности — 132 километра путей, 57 станций, 19 пересадок на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

— Будет так же комфортно, как на Московском центральном кольце?

— Для первых двух диаметров закуплено 39 новейших городских электричек «Иволга». Это инновационные составы — быстрые, малошумные и энергоэффективные. В вагонах широкие двери, много поручней, есть специальные места для инвалидов. В каждом будут установлены новостные экраны, маршрутные табло и Wi-Fi. В каждое кресло будет вмонтирована USB-розетка для зарядки ноутбуков и мобильных телефонов. Фактически пассажиры получат рабочее место на колесах, что очень удобно при поездках на дальние расстояния. По дороге в офис можно будет разобрать накопившуюся почту, набросать рабочий план, почитать новости, сделать другие неотложные дела.

— Как идет подготовка станций?

— Многие платформы требуют капитального ремонта. За один год его не сделаешь, но постепенно все платформы будут приведены к современным стандартам комфорта. На многих станциях будут построены теплые переходы через железнодорожные пути — по сути, мини-вокзалы с кассами, билетными автоматами и киосками сопутствующих товаров. И, кроме того, в ближайшие годы железнодорожники откроют около 10 новых железнодорожных станций.

— Под дождем поезда ждать не придется?

— На платформах поставят навесы на всю длину. Поезда МЦД будут ходить максимально часто, в часы пик — с интервалом до 5 минут. Запоминать расписание и долго ждать поезда пассажирам не придется.

— А как будет с пересадками?

— Пересадка с диаметров МЦД на метро будет бесплатной, как на МЦК. При пересадке на наземный транспорт будет действовать комбинированный тариф со скидкой. По сравнению с нынешней стоимостью билетов расходы на поездку «электричка + метро» или «электричка + автобус» сократятся примерно в два раза. При этом все старые тарифы на электрички тоже сохранятся. Если кому-то выгоднее пользоваться ими, то пожалуйста. Для оплаты проезда можно будет использовать привычную и удобную карту «Тройка».

СПРАВКА

Школьная улица длиной около 800 метров соединяет Добровольческую и Рогожский Вал. Известна с XVI–XVII веков — сначала под именем Тележной, а затем 1-й Рогожской улицы. Свое нынешнее название улица получила в 1923 году. Оно не было связано с конкретной школой и имело скорее культурно-просветительское значение. На улице сохранилась оригинальная двухэтажная застройка XIX века. Дома № 12–48 являются памятником истории и культуры федерального значения «Ансамбль Рогожской ямской слободы».