Портал mos.ru напомнил о важных услугах для школьников и их родителей
На официальном сайте мэра Москвы mos.ru напомнили детям и родителям об услугах, которые будут полезны во время школьного года. В электронном виде можно оформить карту учащегося, записаться на секцию, узнать результаты экзаменов и олимпиад.
В период обучения школьникам предоставляется ряд льгот: проезд на транспорте, запись к врачам, бесплатное посещение музеев, скидки на некоторые товары и услуги. Для этого нужно оформить карту учащегося. Потребуется паспорт, данные о регистрации, полис обязательного медицинского страхования и фотографии. Карта будет готова в течение 30 дней, после чего ее отправят в школу заявителя.
Кроме того, портал дает возможность использовать сервис «Электронный дневник школьника». Родители смогут получать информацию об успеваемости ребенка и связываться с учителями. Помимо контактных данных, для регистрации необходимо будет указать номер СНИЛС.
Мамы и папы смогут контролировать время, в которое их ребенок приходит на занятия и уходит с них. Осуществлять это позволит система «Проход и питание». Для подключения необходимо передать в школу заявление на информирование, где будет указан номер телефона, привязанный к лицевому счету учащегося.
На портале mos.ru есть услуга записи ребенка в бесплатные секции, кружки и группы продленного дня. Информация об экзаменах (ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговое сочинение) и олимпиадах (муниципальный этап) также доступна на сайте.
В личном кабинете можно записать ребенка в первый класс или перевести в другую школу (родители имеют право выбрать до учебных заведений).
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