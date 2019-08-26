Кандидаты в ученики IT-классов смогут пройти онлайн-тестирование
Выпускники девятых классов, которые учатся в образовательных учреждениях, где планируется открыть IT-классы, смогут пройти онлайн-тестирование, сообщается на портале проекта «ИТ-класс в московской школе».
Отмечается, что пройти тестирование ученикам предлагается в понедельник, 26 августа. Начало мероприятия в 11:00, окончание — в 14:00. Для того, чтобы проверить свои знания, нужно пройти регистрацию на сайте программы. Далее школьникам откроется доступ к пробному варианту вступительных испытаний по информатике.
В 2019 году новые высокотехнологичные классы появятся в 35 школах. Их распределили по учебным заведениям многих районов Москвы. Помимо этого, сейчас рассматривается вопрос о других школах, которые также станут участниками проекта.
Партнерами программы «ИТ-класс в московской школе» являются наиболее авторитетные российские ИТ-компании. Также в ней приняли участие Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики», Технический университет имени Баумана, Московский физико-технический институт, Московский политехнический университет, а также Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.
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