Предприниматели Москвы получат компенсацию за участие в 247 отраслевых выставках

В 2019 году выставок, на участие в которых столичным предпринимателям компенсируют затраты, стало больше. Их количество теперь составляет 247.

— В прошлом году субсидии были предусмотрены за участие в любой из 140 выставок. В этом году их количество выросло сначала до 204, а теперь — до 247. Увеличение по сравнению с 2018-м — на 76 процентов, — заявила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Уточняется, что такое решение было принято по рекомендации экспертного совета при Штабе по защите бизнеса в Москве, куда поступали обращения от бизнесменов. Раньше выплаты были предусмотрены за участие в выставках, имеющих знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) или знак Российского союза выставок и ярмарок. Теперь в списке появились и те выставки, которые специальных знаков не имеют.

— С начала 2019 года от столичных бизнесменов поступали запросы на расширение перечня выставок, после участия в которых можно получить компенсацию. Мы собрали пул заявок, вынесли их на рассмотрение экспертов и приняли решение увеличить квоту, — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Бизнесмены могут получить до 350 тысяч рублей за участие в российских выставках и до 700 тысяч рублей — в иностранных. В эту сумму входит компенсация затрат на регистрационный взнос, застройку стенда и аренду площади.

Чтобы узнать о том, как получить субсидию, необходимо обратиться в любой центр услуг для бизнеса, оставить заявку на сайте «Малый бизнес Москвы» или пригласить консультанта в свой офис, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

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