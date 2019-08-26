Финал этапа Кубка мира по стрельбе из лука пройдет в «Лужниках», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Столица в 2019 году будет включена в список городов — организаторов этапов Кубка мира по стрельбе из лука, таких как Медельин, Шанхай, Анталья и Берлин. Отмечается, что московский финал обещает быть самым масштабным соревнованием по стрельбе из лука со времен Олимпиады 1980 года. Мероприятие пройдет 6 сентября в 12:00 на Престижной аллее «Лужников».

Самые яркие спортсмены-лучники со всего мира будут бороться за первенство. В их числе будут и россиянки — Ксения Перова и Наталья Авдеева. Обе имеют множество медалей и уже успели проявить себя как настоящие мастера.

Уточняется, что состязания пройдут среди мужчин и женщин в категориях классического и блочного лука в индивидуальном и командном первенствах. Представители каждой категории выступят в группах по восемь человек.

А желающим узнать об этом виде спорта поподробнее будет предложено посетить тематическую выставку в ГУМе. Она откроется в первый день осени, 1 сентября, и будет принимать жителей и гостей Москвы до 20 сентября. Посетители смогут увидеть старинные луки, значки и награды различных эпох, а также многое другое.

Читайте также: Подмосковная гимнастка завоевала золото и серебро международного турнира