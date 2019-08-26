Синоптики предупредили о первых заморозках в столичном регионе
На предстоящей неделе ожидается переменчивая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В ведомстве предупредили и о первых заморозках — в ночь на четверг в Московской области температура может опуститься до минус 2 градусов. Однако начало и конец недели будут теплыми.
— Быстрая смена воздушных масс обеспечит в столичном регионе переменчивую погоду с колебаниями температуры, — говорится на официальном сайте Гидрометцентра.
В основном дневная температура в Москве составит около 21–22 градусов, в области — около 20. Ночью воздух прогреется до 8–10 градусов в Москве и 5–10 градусов в области.
Синоптики предупредили о сильном ветре во вторник и в среду, 27 и 28 августа. Его скорость может достигать 17 метров в секунду.
В ведомстве заявили, что эти значения на 2–3 градуса ниже обычных. Однако в конце недели температура вернется в норму. В дневные часы столбики термометров покажут 19–24 градуса.
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