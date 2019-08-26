Жасмин будет платить полтора миллиона рублей за школьное обучение дочери
Маленькая дочь певицы Жасмин Маргарита пойдет в престижную Ломоносовскую школу. Обучение обойдется звезде в полтора миллиона рублей в год.
По словам певицы, девочка уже занималась в подготовительной группе. Способности Маргариты всех удивили: как призналась Жасмин, семилетняя дочь знает таблицу умножения. Стоимость обучения звезду не смущает: по ее словам, цены в школе рядом с их домом были еще выше.
В интервью изданию «Дни.ру» звезда также поделилась: Маргарита проявляет интерес к музыке.
— Она ходит в музыкальную школу, имеет слух и голос, играет на фортепиано, так что, вполне возможно, скоро будем ходить в консерваторию на ее концерты, — сказала Жасмин.
Певица также отметила, что старший брат Маргариты обожает сестру. А она, в свою очередь, отлично справляется с ролью как младшей, так и старшей сестры. В одной из недавних публикаций в своем аккаунте в Instagram Жасмин написала, что она помогает младшему брату Мирону во всем.
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