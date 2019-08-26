Представитель Зеленского анонсировал масштабное изменение конституции Украины
Партия президента Украины «Слуга народа» планирует внести множество изменений в конституцию страны. Об этом в понедельник, 26 августа, заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.
По словам политика, речь идет о сокращении числа парламентариев в Верховной раде и отмене депутатской неприкосновенности.
— Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии, — отметил Стефанчук.
Он добавил, что для принятия соответствующих решений хватает голосов своих представителей, но для окончательного утверждения правок в главном законе страны «Слуга народа» рассчитывает на поддержку других фракций («Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина»). Ранее они также выступали за отмену депутатской неприкосновенности, пишет ТАСС.
Среди прочего Стефанчук объявил о намерении правящей партии закрепить в конституции ответственность за кнопкодавство, когда парламентарий голосует за отсутствующих коллег, и прогулы заседаний. В частности, за оба этих нарушения может быть инициировано уголовное преследование. Кроме того, отметил представитель Зеленского, будет продумываться вопрос об обязательном лишении депутатского статуса.
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