Миниатюру Колизея создали в парке «Остров мечты»
Миниатюру одной из самых популярных мировых достопримечательностей — Колизея — создали в парке «Остров мечты». В пресс-службе проекта в понедельник, 26 августа, рассказали, что это один из самых сложных и наиболее ожидаемых объектов на территории парка развлечений. Его открытие назначено на сентябрь 2019 года.
Внешняя стена римского амфитеатра изготовлена из травертина, которого потребовалось около 100 тысяч квадратных метров, а также из мрамора и других материалов. Для более реалистичного воспроизведения Колизея строители использовали специальные технологии и материалы — среди них художественная резка по архитектурному бетону.
— Во внешнем виде амфитеатра использовалось множество декоративных элементов: колонн, аттиков, пилястр, арок, — сообщил Константин Голубев, руководитель проекта «Остров мечты». — Это большая ответственность и очень кропотливая работа — воспроизвести фасад такого масштаба, над которым древнеримские архитекторы бились в течение восьми лет. Результат, который мы получили, полностью отвечает нашим ожиданиям — смело можно сказать, что команда наших архитекторов, дизайнеров и строителей справилась с этой непростой задачей.
Отмечается, что всего в парке развлечений построят 4 просторных пешеходных галереи, ширина которых будет достигать 16–18 метров. Каждая улица будет выполнена в архитектурном стиле известных зарубежных городов — для этого разработано 120 различных фасадов зданий.
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