Юная москвичка поборется за звание лучшего сварщика Европы
В 2020 году в австрийском Граце пройдут соревнования «EuroSkills» по выбору лучшего сварщика Европы. За главный приз поборется выпускница московского колледжа архитектуры и строительства № 7 Диана Багаутдинова.
Девушка уже выступала на подобных соревнованиях. В мае на турнире «WorldSkills Kazan - 2019» Диана Багаутдинова выиграла золото и стала единственной победительницей среди девушек.
К «EuroSkills» российская участница готовится на базе Службы главного сварщика МОСГАЗа вместе с победителями престижного международного конкурса сварщиков «Arc Cup International Welding Competition - 2017».
— Проходящие у нас практику и стажировку, а потом и приходящие к нам на работу молодые специалисты не только перенимают у наставников производственный опыт, но и знакомятся с традициями одного из старейших московских предприятий, — сообщил генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.
Он добавил, что достижения молодых сварщиков столицы являются прямым результатом созданной в МОСГАЗе эффективной системы взаимодействия с профильными учебными заведениями.
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