Социальное жилье стало родным домом для 325 одиноких москвичей

Порядка 325 горожан передали жилые помещения в собственность города Москвы и хозяйственное ведение ГУП «Моссоцгарантия». Об этом 26 августа «Вечерней Москве» сообщили в столичном Департаменте труда и социальной защиты населения.

Пенсионерка Тамара Александровна Гудкова — одна из тех, кто пользуется социальным жильем. Ее просторная квартира находится в Марьине.

Во дворе дома есть футбольное поле, на котором мальчишки играют в футбол. Пенсионерка любит наблюдать за матчами из окна. Тамара Александровна признается, что эта квартира стала для нее настоящим домом, тихой пристанью, в которой спокойно и хорошо.

Раньше она жила в Кузьминках — там у нее была квартира в собственности. Но Тамара Гудкова — женщина одинокая, а все ее подруги давно перебрались в этот социальный дом (жители квартир не являются их собственниками — прим. «ВМ»). Они-то и рассказали ей о такой возможности.

— Они уже давно здесь живут и меня приглашали. И вот теперь мы стали соседками, — рассказывает она.

Сначала Тамара Александровна несколько раз приезжала к ним в гости, смотрела условия проживания, знакомилась с другими соседями. А потом все же решилась переехать.

Пенсионерка считает, что сделала один из самых правильных обменов в жизни: отдала государству свою собственную квартиру, получив взамен в пожизненное пользование квартиру социальную, благоустроенную и просторную, за которую не надо платить ни налогов, ни коммунальных платежей. Кроме того, ей полагается ежемесячная денежная компенсация и целый букет социальных услуг и льгот. Положенная ей пенсия выплачивается в полном объеме.

— Мы общаемся с соседями, а с подругами ходим друг к другу в гости и встречаем Новый год. Да и старые друзья не оставляют меня: постоянно звонят, приезжают и все время предлагают помощь, — делится Гудкова.

Всегда готовы оказать помощь пенсионерам и социальные работники. Они могут принести продукты или лекарства, оформить талон к врачу и проводить в поликлинику, если это необходимо. Для жильцов даже есть автомобиль. Он отвезет на прием к врачу, городское мероприятие или по другим важным делам.

— Я недавно сделала себе зубы, так меня машина две недели возила к стоматологу чуть ли не каждый день, — рассказывает пенсионерка. — Самой бы мне было сделать это непросто.

Важно, что в доме есть медицинский пост, где дежурит медсестра. А еще есть собственный магазин и столовая, в которой жильцы дома обедают с 50-процентной скидкой.

— В столовой я покупаю себе пирожки — уж очень хороши, но обед варю себе сама, — делится Тамара Александровна. — В магазине я могу купить себе все, что захочу, денег на все хватает: пенсия большая, доплата идет ежемесячно.

Отметим, что размер доплаты зависит от возраста жильца, размера квартиры, которую он передал городу, а также от площади полученного социального жилья. При этом жильцы не платят налог на недвижимость и не оплачивают коммунальные платежи — эти расходы берут на себя столичные власти.

СПРАВКА

Узнать подробнее об условиях участия в программе можно в ГУП «Моссоцгарантия» по телефонам 8 (495) 916-39-51 и 8 (495) 917-06-75 или лично по адресу: улица Новослободская, дом 73, строение 1.

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