Актеры Богом не прокляты

Существует распространенное неверное мнение, что занятия искусством никак не сочетаются со служением в Церкви. То есть верующий человек, а тем более и священник, не может быть актером.

Я сам столкнулся с такой проблемой, когда снимался в фильме Павла Лунгина «Царь», где играл шута. Я был в сане священника и столкнулся с крайне негативным отношением к себе. «Как может священник играть роль шута в кино?» — раздавались возмущенные голоса. К сожалению, зрители часто ассоциируют экранный образ с реальной личностью актера. А это просто моя работа, посредством которой я зарабатываю деньги для своей семьи.

Известный столичный священник отец Дмитрий Смирнов много помогал мне, когда я сам принял сан. Он, зная о моих сомнениях по поводу возможных ролей в кино, попросил привести цитату, какое-то место из Священного писания или Кормчей книги, где было бы сказано, что священникам нельзя играть. Разумеется, таковой не нашлось. Так он меня успокоил и объяснил, что если меня приглашают на роли, то не стоит отказываться. То есть Церковь не протестует против актерской профессии как таковой.

Иван Охлобыстин в роли шута в фильма Павла Лунгина «Царь» Фото: Кадр из фильма «Царь»

И мы знаем, что среди российских актеров сегодня много тех, кто является активным прихожанином, помогает Церкви. Многие венчаны церковным браком, и священники прекрасно знают, чем занимаются эти люди, и не видят в этом никакой проблемы.

Понятно, что в жизни я не валяю дурака, не ору дурным голосом, не кривляюсь, как на экране, когда я играл шута. Тем не менее, что называется, получился соблазн для многих людей, в ходе скандала мог пострадать не только я, но и имидж Церкви. Поэтому в тот момент я лично написал патриарху Алексию II письмо, где высказал решение сложить с себя сан. Насколько я знаю, о причинах такого поступка патриарх знал и отнесся к нему с пониманием.

Сегодня у меня есть мечта когда-нибудь вновь вернуться к служению у престола. Пока есть некоторые дела, в том числе и финансовые, которые мне необходимо завершить, а после этого я отправлюсь служить в какой-нибудь небольшой храм. О моем желании знают многие представители Церкви, и, насколько я знаю, никаких возражений у них по этому поводу нет. Так что Русская православная церковь и христианство вообще против искусства не выступают и никогда не выступали.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Бессмысленное противостояние

Леонид Калинин, член Патриаршего совета по культуре

Русская православная церковь, как Тело Христово, безгрешна, и поэтому искусство, органически связанное с литургикой, с духовной, божественной составляющей, не может быть грешным. (далее...)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»