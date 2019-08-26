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Москвичка стала одной из лучших автоледи страны

Евгения Стогова
• 21:50 • 26 августа 2019
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Фото: https://pixabay.com

В столице завершился конкурс профессионального мастерства женщин — инструкторов по вождению автомобиля «Автоледи-2019». Москвичка Надежда Дубинская заняла третье место.

Интеллектуальные состязания развернулись в стенах учебно-спортивного центра Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Юго-Восточного административного округа столицы. В числе испытаний — проверка на знание Правил дорожного движения. Лучше всех в этой дисциплине себя показала представительница Владимирского регионального отделения оборонного общества Жанна Глобина.

На площадке по вождению участницам пришлось демонстрировать знание теории на практике, при высоких скоростях и с максимальной точностью. Кроме привычных «Круга» и «Эстакады», для автоледи приготовили и довольно необычные препятствия.

— Непростая трасса в этом году, — рассказала инструктор автошколы ДОСААФ из города Ефремова Тульской области Елена Бояркова. — Но лично мне показалось наиболее трудным прохождение «Змейки» задним ходом.

Опередить соперниц на площадке удалось Ирине Рюминой из Ивановской области.

Второе место заняла Татьяна Богачева из Тульской области, а замкнула тройку Надежда Дубинская из Москвы.

— В этом году соревнования «Автоледи» стали еще интереснее, а главное — они помогли определить лучшую женщину — специалиста ДОСААФ среди мастеров профессионального обучения вождению, — отметил генеральный директор учебно-спортивного центра ДОСААФ ЮВАО Москвы Анатолий Макушкин.

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