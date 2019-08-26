Гостям авиасалона покажут опытные образцы самолетов
Важнейшим событием МАКС-2019 станет мировая премьера отечественного самолета МС-21–300. Посетители авиасалона могут увидеть опытные образцы этого воздушного судна, принимающие участие в программе сертификационных испытаний. Один из них будет участвовать в демонстрационных полетах.
Также будет представлен полноразмерный макет кабины и салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
На статической площадке впервые покажут истребитель пятого поколения Су-57, который примет участие в летной программе. Также зрители увидят многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35, истребитель Су-30СМ, учебно-боевой и учебно-тренировочный самолеты Як-130 и Як-152.
— Летная программа порадует рекордным количеством пилотажных групп: выступят сразу десять команд. Запланированы показы новейших самолетов и вертолетов, полеты исторических самолетов, — рассказал генеральный директор компании — устроителя салона Александр Левин. — Летчики морской авиации ВМФ впервые представят программу «Встречный воздушный бой с элементами сверхманевренности».
Еще одной новинкой МАКС-2019 станет топливозаправщик Ил-78М-90А, состоится его первый публичный показ.
Также планируется демонстрация самолета-амфибии Бе-200 и мобильного комплекса унифицированных средств войскового ремонта и обслуживания авиационной техники.
Специально для молодых посетителей выставки будут проводиться профориентационные мероприятия. Например, состоятся открытая лекция по разработке малых космических аппаратов и мастер-класс по созданию модели ракеты-носителя, а также презентация космического центра Сколтеха.
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