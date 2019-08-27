Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Бывший президент США Барак Обама имел возможность воспрепятствовать процессу присоединения Крыма к России, но он не справился с этой задачей. Об этом во время пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» заявил американский лидер Дональд Трамп.
— Обаму перехитрили. Он мог остановить присоединение Крыма с помощью чего угодно, — сказал президент.
При этом ранее Трамп выступил с заявлением, что причиной желания исключить Россию из «Большой восьмерки» являлось то, что президент России Владимир Путин «переиграл» Обаму, передает РБК.
Подобные заявления в адрес бывшего американского лидера уже делались ранее. Так, в 2017 году Трамп уже обвинял Обаму в усилении России.
Присоединение Крыма к России состоялось в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного среди местного населения. Большинство высказалось за вхождение региона в состав РФ.
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