Пожар произошел в столичном историческом здании на Малой Дмитровке
В одной из жилых квартир, расположенных на улице Малая Дмитровка в центре Москвы, произошел пожар. Открытое горение удалось ликвидировать, проинформировали в пресс-службе столичного Главного управления МЧС.
Семиэтажное здание, в котором начался пожар, расположено по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 25, строение 1.
— Загорание началось в одной из комнат на площади 10 квадратных метров, — указано в сообщении, предоставленной пресс-службой.
На месте возгорания работают 15 пожарных расчетов. Видео с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Уточняется, что здание является доходным домом архитектора Гельриха, возведенным в 1913 году. В нем в разное время жили многие известные личности.
Читайте также: Пожарные ликвидировали возгорание на территории Богородице-Рождественского женского монастыря