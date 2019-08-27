Работодатели и сотрудники РФ оценили идею сна в рабочее время
Более половины российских работодателей и почти половина сотрудников России не поддержали идею ввести перерыва на дневной сон в рабочее время. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.
Согласно полученным данным, только один из 100 сотрудников заявил, что в его компании уже имеется возможность дневного сна в рабочее время. Против такой инициативы высказались 60 процентов опрошенных работодателей и 44 процента работников. При этом показатель выше среди молодых людей до 24 лет — возможность дневного сна рассматривает 51 процентов таких респондентов. Среди сотрудников старше 45 лет инициативу поддержали только 25 процентов опрошенных.
При этом количество работодателей, поддерживающих сиесту на рабочем места, выросло по сравнению с 2014 годом, с 14 до 20 процентов.
Опрос был проведен во всех округах России по нескольким выборкам, передает РИА Новости.
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