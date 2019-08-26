Курящим хотят снизить зарплату

Минздрав разработал программу «Укрепление здоровья работающих». Бороться с курением сотрудников будут с помощью штрафов и поощрений. Работодателям предлагается оценить трудопотери, связанные с перекурами, а также рассчитать размер сокращения зарплаты в зависимости от количества и длительности перерывов на эти цели.

В местах общего пользования можно размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений, которые должны стать альтернативой «разрядки во время работы». Минздрав намерен запретить курение на территории предприятий, активно распространять информацию о вреде табака, оснащать туалеты, лестницы и коридоры детекторами дыма, включить в пакет добровольного медстрахования помощь по отказу от курения.

— Инициатива крайне странная, — рассуждает проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов. — Начнем с поощрений. Предоставлять бонусы сотрудникам, которые не курят и редко ходят на больничный, работодатели могут и сейчас — без всякого приказа Минздрава. Ну, например, дарить абонементы в фитнес. Другой вопрос, что экономическая ситуация сейчас таким бонусам не очень-то благоприятствует. А вот снижение зарплаты за курение — это просто незаконно.

Как пояснил Александр Львович, действующий Трудовой кодекс и сейчас дает возможность человеку делать перерывы во время рабочего дня. Например, чтобы сходить в туалет.

Кто-то ходит в туалет чаще, кто-то реже, и это проблематично регламентировать — у всех своя физиология. То же самое касается курения.

— Если начать снижать зарплату за перекуры, ничего хорошего не выйдет. Кто-то, например, начнет курить вейпы с никотином — формально-то это не табак. Кто-то станет прятаться с сигаретой в туалете — как это сейчас происходит в аэропортах после закрытия курительных комнат. Люди найдут, как обойти запрет. Плюс, не будем забывать, во многих компаниях курение сотрудников в принципе невозможно контролировать. Есть водители, экспедиторы, менеджеры, работающие «в полях» — как начальник узнает, много ли они тратят на перекуры? Да и зачем ему это знать? Мне кажется, что главное — это не то, кто сколько курит или отжимается, а то, насколько эффективно человек работает.

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