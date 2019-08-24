Эксперт заявил, что электронные сигареты стоит приравнять к обычным
Курение электронных сигарет, как заявил член координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Виктор Зыков, может привести к развитию серьезных заболеваний.
По его словам, вред может быть настолько серьезным, что приведет к преждевременной смерти.
— В первую очередь удар на себя принимают легкие человека. Производители долго нам рассказывали, что негативных эффектов не так много, как от сигарет, но сейчас мы видим абсолютно обратное, — цитирует РИА Новости Зыкова.
Он уточнил, что электронные сигареты необходимо регулировать как можно более строго.
Согласно позиции Зыкова, электронные сигареты для начала стоит приравнять к табаку с точки зрения законодательства.
Ранее стало известно, что в американском штате Иллинойс зафиксировали первую смерть от заболевания, вызванного курением электронной сигареты.
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