Первая смерть от вейпа зафиксирована в США
В американском штате Иллинойс зафиксирована первая смерть от заболевания, вызванного курением электронной сигареты.
Известно, что погибший курил вейп и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием.
Кроме того, Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) расследует и другие случаи легочных и респираторных заболеваний, которые были зафиксированы в стране с 28 июля. Согласно предварительной информации, причиной этих заболеваний может быть курение электронных сигарет.
Отмечается, что за последние дни число заболевших резко возросло: с 28 июня по 15 августа в США было зарегистрировано всего 94 случая легочных болезней среди молодых потребителей электронных сигарет, а на данный момент эта цифра составляет уже 193 случая, пишет РИА Новости.
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