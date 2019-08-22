Нарколог дал советы по борьбе с табачной зависимостью

Научный журнал Американской медицинской ассоциации опубликовал итоги исследования, благодаря которому стало известно, насколько снизится риск развития заболеваний, если курильщик бросит курить. Например, вероятность проблем с сердцем уменьшится до 39 процентов. «Вечерняя Москва» поговорила с наркологом, который объяснил, какой способ бросить курить самый эффективный.

По мнению психотерапевта, нарколога, главного врача наркологической клиники Игоря Лазарева, к лечению табачной зависимости следует подходить комбинированными методами.

— Никотин в такой же степени психостимулятор, как и наркотики. Только с меньшим периодом действия и эффектом. Но со временем это перерастает в то, что человек уже не понимает, где стимуляция, а где абстиненция. С лечением табачной зависимости к наркологам обращаются не так часто, как с алкогольной. Многие считают, что это всего лишь привычка, а на самом деле — зависимость. Но при этом тут тоже есть свои нюансы и особенности, — отметил врач. — Лечение должно быть комбинированным, как и все остальное в наркологии. То есть сочетание медикаментозных и немедикаментозных методов. Подходить к этому вопросу необходимо серьезно. Табачную зависимость нельзя вылечить моментально и перманентно.

По словам Лазарева, на первом этапе проходит заместительная терапия. Например, никотиновые жвачки. Лечение должно протекать под наблюдением врача.

— Есть препарат «Варениклин» (общее название группы лекарств — прим. «ВМ»). Он реально снижает влечение и тягу к курению, убирает синдром отмены. Известен случай, когда курильщик с 40-летним стажем с помощью препарата бросил без дополнительных лекарств и других методов, — поделился Игорь Лазарев.

К медикаментозному способу следует добавить и психотерапию. Благодаря этому можно определить, что кроется за стереотипом «курение помогает снять стресс». Часто открывается, что у человека есть более серьезные психологические проблемы, а порой и психические расстройства.

— Если использовать все эти варианты, то привычку удастся победить. Если зависимость от табака достаточно долгая, то, конечно, у человека будет синдром отмены: бессонница, раздражительность, физические неудобства. В данном случае и может помочь комплексная терапия, — заключил нарколог.

Он отметил, что при всем вышеперечисленном лечить табачную зависимость намного проще, чем алкогольную. Частично в этом могут помочь и электронные испарители.

— Но на деле подобное может привести к переключению с одной зависимости на другую. Там тот же никотин, что и в сигаретах. По факту обычно таким способом и не пытаются бороться с зависимостью. Человек просто снижает вред, если понимает, что с курением сделать ничего не может, — подчеркнул Лазарев.

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