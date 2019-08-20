Руководители нашли способ бороться с последствиями длинных перекуров

Минтруд выступил против штрафов за курение на работе, напомним, ранее с такой инициативой выступили в Минздраве. Считается, что курение не может быть поводом, влияющим на заработную плату, но как работодателям бороться с отсутствием сотрудников на рабочих местах?

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Генеральный директор маркетингового агентства Cleverra Анастасия Комарова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявила, что сотрудники могут тратить много времени не столько на сам перекур, сколько на то, чтобы добраться до курилки:

— В нашем бизнес-центре, чтобы дойти до места курения, нужно несколько минут. А некоторым сотрудникам с учетом всех проходных, чтобы выйти и пройти обратно, нужно по 20 минут. Может помочь введение контроля отсутствия человека на рабочем месте. Можно подсчитать, сколько времени тратится на курение, — сообщила Комарова.

По ее мнению, требование к работнику не курить — это ущемление прав. В некоторых профессиях это важный фактор, например, если человек работает с пищевыми продуктами, лекарствами, поэтому нужно рассматривать дополнительные факторы.

— Нужно понять, насколько перекуры вредят или идут на пользу работе сотрудников. Если работа больше количественная, то перерывы вредят. Если 1,5 часа из своего времени сотрудник тратит на перекуры, надо дать право сотруднику сохранить количество перерывов, но добавить это время в рабочий график, — подытожила Комарова.

Директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников ответил на вопрос о десятиминутных перекурах для солдат, которые раньше были разрешены каждый час. По его словам, в настоящее время этой нормы в уставе нет.

— Такое правило есть в уставе от 1936 года, сейчас приняты новые нормы — остается курильщикам вспоминать, как это было раньше. Это относилось к армейским курильщикам, сейчас такие перекуры невозможны. Если мы говорим о сотрудниках МВД, сотрудник не имеет нравственного права совершить административное правонарушение и курить в общественных местах. Между будущим сотрудником и органом МВД заключается контракт, в котором прописано, что можно, а что — нет. Человек заранее знает, что курение для него в общественных местах запрещено, — заявил Иванников.

По его словам, не нужно драматизировать:

— Это психически подготовленные и стрессоустойчивые люди, которым ничего не грозит, если они не выкурят сигарету. Я согласен, что сотрудник, работая с гражданами и используя сигареты, должен следить за гигиеной. Я бы запретил курение даже в курилках при аппаратах и районных подразделениях МВД, — отметил Иванников, согласившись с предложением Комаровой добавлять время, потраченное на перекуры, к рабочему времени сотрудника.

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