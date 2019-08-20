Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

Представители Министерства труда Российской Федерации 20 августа заявили, что курение сотрудника той или иной компании в рабочее время не должно влиять на его заработную плату. Сообщение от ведомства приводит РИА Новости.

В Минтруде подчеркнули, что такие штрафы за курение вводить нельзя исходя из норм, прописанных в Трудовом кодексе РФ.

— Ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Министерство здравоохранения России подготовило корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих», в рамках которых дало рекомендации работодателям по борьбе с курением.

В частности, предлагается штрафовать сотрудников за перерывы для курения во время рабочего дня. В Минздраве полагают, что эта мера поможет сократить количество курильщиков.

Наряду с этим рекомендуется ввести поощрительные меры для работников, отказавшихся от вредной привычки.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Минздрав пошел войной на курильщиков — и правильно сделал

Колонка обозревателя «Вечерней Москва» Виктории Федотовой:

Ведомство предложило запретить курение на рабочем месте и ввести штрафные санкции. В пояснительной записке уточняется, что экономические потери, связанные с курением и, следовательно, пониженной производительностью труда, могут достигать от 0,8 до 2 процентов ВВП. Постепенное выдавливание курильщиков из аэропортов, ресторанов и прочих публичных мест мне кажется единственным нормальным решением «сигаретного» вопроса. Теперь и до рабочих мест добрались — так победим. (далее...)