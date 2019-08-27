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Происшествия

Ребенка и двух взрослых спасли при пожаре в квартире на Ярославском шоссе

Юлия Захарова
• 08:33 • 27 августа 2019
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Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Утром 27 августа в жилом доме на Ярославском шоссе произошел пожар. Об этом сообщается на официальном сайта ГУ МЧС России по городу.

— 27 августа в 07:22 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославское шоссе, д. 8, к. 2, — говорится в публикации

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар произошел на балконе и частично внутри квартиры жилого здания. Площадь возгорания составляла 7 квадратных метров. В течение 25 минут оно было ликвидировано.

С вышележащего этажа спасли трех человек, включая одного ребенка. Информации о пострадавших не поступало.

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