Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на севере Москвы
Сотрудники полиции отделения МВД России по Дмитровскому району столицы 25 августа задержали подозреваемого в убийстве женщины в доме на улице Лобненская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Подозреваемый изобличен в том, что 24 августа по указанному адресу, в ссоре, нанес ножевое ранение потерпевшей, от которого последняя скончалась на месте, — говорится в сообщении.
После совершения преступления злоумышленник скрылся, однако вскоре был найден в квартире по месту жительства. Следственный комитет подтвердил информацию о задержании.
Уточняется, что 25 августа в правоохранительные органы сообщили об обнаружении трупа на улице Лобненская. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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