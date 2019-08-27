Сергей Собянин: Основные работы на Филевской линии метро выполнены

Во вторник, 27 августа, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел, как идет реконструкция Филевской линии столичного метро. Капитальный ремонт завершится до конца года.

Филевская линия — одна из старейших в Москве. Протяженностью около 15 километров она открылась в 1958 году. На линии расположены 13 станций, среди которых «Александровский сад», «Арбатская», «Смоленская» и «Киевская».

— Это очень востребованная линия, — рассказал Сергей Собянин. — В рабочие дни здесь проезжаю около 120 тысяч пассажиров.

Однако за 60 лет эксплуатации Филевскую линию ни разу не ремонтировали. Естественно, за это время все системы устарели, а какие-то элементы и вовсе доживали свой срок. Особенно пострадал открытый наземный участок линии, который включает в себя семь станций — от «Студенческой» до «Кунцевской». Ветер и дождь, снег и заморозки — под воздействием непогоды участок пришел в аварийное состояние. По большому счету, признался мэр, его нужно было закрыть. Но вместо этого власти Москвы решили сделать полную реконструкцию Филевской линии.

— Было несколько вариантов, что делать с этой линией, — продолжил Собянин. — Предлагали закрыть ее на несколько лет и уже потом проводить реконструкцию. Нам доказывали, что невозможно, не останавливая линию, сделать надлежащий ремонт. Но тем не менее мы приняли решение не закрывать полностью линию, а оставить технологические окна в выходные. В рабочие дни линия продолжала работать.

В таком режиме, по словам мэра, ремонт длился в течение трех лет. Рабочие полностью разобрали старые платформы, вестибюли, рельсы, укрепили фундаменты и, по сути, заново собрали Филевскую линию.

— Она стала современной, надежной, — подчеркнул Сергей Собянин, уточнив, что основные работы на ветке выполнены.

Площадь станционных вестибюлей стала больше. Вместо обычных стекол установлены ударопрочные и энергоэффективные. Зимой с ними будет теплее, а в летний зной — прохладнее. И даже дышать здесь стало проще — специалисты полностью обновили систему вентиляции.

На платформах наземных станций вместо асфальта положили гранит. Для защиты пассажиров от непогоды увеличили площадь навесов на 10 процентов. Кроме того, здесь установили инфракрасные излучатели тепла. Зимой они защитят пути от обледенения.

Чтобы завершить реконструкцию, метростроевцам нужны еще два технологических окна. Ближайшие — в эти выходные — с 31 августа на 1 сентября. Вместе с ремонтом линии идет благоустройство территорий у выходов из станций. По планам, все работы завершатся до конца года.

— Уже сегодня можно сказать, что Филевская линия спасена, — заметил Собянин. — И теперь еще долго будет служить москвичам.

Для комфорта пассажиров на Филевской линии полностью обновили подвижной состав. Теперь по ней курсируют 27 инновационных поездов «Москва». Они не только ходят чаще, но и, по сравнению со старыми составами, вмещают на 20 процентов больше пассажиров. Дверей в вестибюле тоже стало больше. Это позволило увеличить пропускную способность станции на 45 процентов — с 99,2 до 144 тысяч человек в час. До конца года платформы оборудуют новыми пассажирским лифтами.

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