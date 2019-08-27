Макрон, жена, Родриго: как сегодня делаются скандалы

Мировая пресса в волнении: главы влиятельных государств, Франции и Бразилии, публично ссорятся в Twitter.

Скандал, однако! Их ли это уровень?

Публика любит скандалы и детективы. Но попробуем спокойно пройти по следу, посмотреть, откуда уши торчат.

И вот результат: некий бразильский блогер Facebook Родригу Андреас с 407 подписчиками разместил два фото — на одном президент Франции Макрон с 66-летней женой, а на второй президент Бразилии Болсонару с 37-летней супругой. И приписал: мол, понимаете, почему Макрон преследует Болсонару…

И, удивительно, чуть ли не сразу Болсонару откликнулся: «Не унижай человека». Стоп. Мало ли в Бразилии Педров, то есть Родригов? И всех президент читает? Не верю.

Но ситуация развивается Родриго через некоторое время после скандальной публикации говорит «стоп» некоему Глену Гринвальду — мол, как нехорошо красть мои посты, чтобы сплетничать о президенте!

А вот здесь уже горячо: Глен Гринвальд, взявший и раскрутивший пост Родриго, не просто юзер, а имеет 209 858 подписчиков, и работает в медиа-кампании The Intercept Brasil. То есть — журналист, профессионал. Копнем глубже – работал в «Гардиан», учился в Вашингтоне/

Он что, тоже жить не может, чтобы не почитать Родригу Андреаса? Странно.

Исследуем аккаунт Глена. И вот – запись от 2 января. Повествует о том, что Болсонару заблокировал все, написанное The Intercept Brasil, включая официальный аккаунт издания в Twitter, считая это просто спекуляциями, не стоящими доверия.

Мало ли в Бразилии Родриго Фото: Скриншот

То есть уже за восемь месяцев до скандала президент Бразилии имел мнение и о Глене, и об издании. А дальше Глен пишет, что гордится тем, что сам президент признает ту роль, которую играет свободная журналистика.

И все складывается, похоже, так: никому неизвестный блогер (если это вообще не фейковый акаунт) публикует явно провокационную сплетню, журналист ее подхватывает, и дальше — как ком с горы.

И вот уже Макрон пишет, что бразильским женщинам должно быть стыдно за своего президента. Конечно, это все — не журналистика, а классическая спецпропаганда, просто раньше использовались никому не известные газетенки, а потом уж тему подхватывали со ссылками на них крупные, солидные издания. А сейчас используются соцсети.

Уже не важно, Глен ли Гринвальд это подстроил сам, стоит ли за ним кто-нибудь, и почему бы Болсонару просто не пройти мимо. Может, Макрон знает больше, или просто повелся на ерунду, или заступился, как джентльмен, за честь женщины — вдруг он гасконец?

Но обычно такие вещи применяют, когда нужно позлить противника, ввести его в измененное состояние сознания, чтобы он наделал ошибок. Трудно поверить, что команды президентов не включают в себя спецов по контрпропаганде.

Может, наоборот? И вся эта возня с внешностью жен — дымовая завеса, чтобы отвлечь публику от действительно значимых тем, которые касаются и Франции, и Бразилии, и всего мира?

В общем, опасайтесь Педров и Родригов — они как прыгну

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