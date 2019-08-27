Москвичей обучили основам финансовой грамотности в Южном Бутове

В Москве в Южном Бутове прошел День финансовой грамотности. Организатором мероприятия выступил Департамент финансов Москвы. Две тематические площадки работали на базе Центра досуга и культуры Южное Бутово и школы № 2109. На мастер-классах учили всех желающих ведению и планированию личного и семейного бюджета, были и лекции по тематике банковских услуг и налогообложения физических лиц.

Специалисты Департамента финансов Москвы рассказали слушателям о грамотном распределении средств личного и семейного бюджета, видах вкладов, открытии депозитных счетов, о том какие бывают кредиты и чем они отличаются от займов в микрофинансовых организациях, а также проинформировали москвичей о правилах безопасных покупок в Интернете и способах защиты от мошенников.

По мнению ведущего аналитика Управления макроэкономического анализа ГБУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Ольги Лукачевой, больше всех финансовому мошенничеству подвержены люди старшего поколения.

— Пенсионеры являются наиболее уязвимой социальной группой населения, а мошенники чаще пытаются навязать им какие-либо товары и услуги. И зачастую под видом дорогостоящих лекарств продают дешевые БАДы, — пояснила она.

Делясь впечатлениями по итогам лекций, пенсионеры отметили интересную и насыщенную программу мероприятия. «Лекторы в доступной форме разъяснили сложные финансовые вопросы, а самое главное, дали полезные советы, как обезопасить себя от мошенников. Предупрежден — значит вооружен», — подчеркнула участница Дня финансовой грамотности Валентина Болочева.

Фото: Пресс-служба Департамента финансов Москвы

Повышенный интерес к обучению основам финансовой грамотности москвичей отметила присутствующая на мероприятии председатель комиссии по экономической политике и финансам Московской городской думы Людмила Гусева. По словам парламентария, на подобных встречах слушатели получают знания в сфере финансовых и банковских услуг, которые так необходимы им в повседневной жизни.

Узнать о последних тенденциях налогообложения физических лиц, соответствующих льготах, налогообложении доходов и имущества граждан москвичи могли непосредственно от сотрудников Московского городского университета управления правительства Москвы и городского Управления федеральной налоговой службы России. Всем желающим была предоставлена адресная консультация по интересующим вопросам.

На интерактивных площадках Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу горожане поучаствовали в мастер-классе по определению подлинности банкнот, где им рассказали о видах финансовых пирамид и фальшивых денежных знаках.

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