Посетители Музея Победы узнают о судьбах героев Великой Отечественной войны
В Музее Победы 27 и 28 августа пройдут тематические акции «Я помню! Я горжусь» в рамках фестиваля «Спасская башня».
На Красной площади в Патриотическом шатре ВПЦ «Вымпел» состоятся мастер-классы «Солдатское письмо» и «Что у солдата в вещмешке». Посетители узнают о судьбах героев Великой Отечественной войны — летчика Александра Горовца, снайпера Розы Шаниной, юнги Бори Кулешина.
Для юных гостей фестиваля проведут викторины и головоломки. Ребятам покажут элементы униформы различных родов войск Красной армии, сообщили в пресс-службе Музея Победы.
В игровой форме школьникам расскажут, как четвероногие герои — миноискатель Рик, диверсант Дина, санитар Мухтар, разведчик Джек, спасатель Роза, сапер Джульбарс — помогали солдатам в годы войны.
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