Как не попасться на уловки мошенников во время распродаж: советы юриста

В торговых центрах столицы пестрые витрины зазывают покупателей на распродажи. В порыве потребительского зуда покупатель может не заметить, что купленный им товар пробили дважды. В рубрике «Сообщество юристов» сетевого вещания «Вечерней Москвы» ведущая Татьяна Сергеева обсудила с юристом Артуром Коблевым, как не столкнуться с неприятными неожиданностями и не попасть в руки недобросовестных продавцов.

— Что делать, если после прихода домой вы сверили чек и товар, увидели несовпадение?

— За своим авторитетом компании часто не следят. Как бы банально ни звучало, если вы столкнулись с такой проблемой, обращайтесь в государственные контролирующие органы.

Сергеева предположила, что если бы покупатель вышел из магазина с непробитым товаром, на него, скорее всего, завели бы уголовное дело. При этом извинения покупателя, скорее всего, не сработали. А если какой-то товар покупателя пробили дважды, получается, что это такое же воровство.

— Если говорить о справедливости, эти варианты неравносильны. Даже если отнести их к категории преступлений, нужно очень постараться. Никто не запрещал покупателю проверить чек сразу после покупки, это и в законе о защите прав потребителя сказано. Тут трудно будет доказать умысел чисто с юридической стороны.

— Как отличить умысел от невнимательности?

— Косвенный умысел можно изобличить, но прямой мы не докажем никогда. Как только продавец скажет, что он сделал это случайно, мы не докажем. Нужно исходить из того, это часто повторяющееся событие или нет. Продавцы могут консолидироваться, обсуждать в переписках, и если подобные случаи неоднократно повторялись, их можно привлечь. Но привлечены будут продавцы, а не сам магазин, исходя из нашего законодательства.

— Может ли покупатель, в отношении которого допустили несправедливость, потребовать моральную компенсацию?

— Будем честны: мы находимся в объективной ситуации. Вас засмеют в любом магазине, они начнут прикрываться, что у них есть службы, юристы, они отобьются от иска. Работать должны госорганы — Роспотребнадзор, прокуратура, департамент торговли, которые осуществляют надзор и контроль. Потребитель находится в меньшей правовой и социальной защищенности, если такие случаи часто фиксируются в одном торговом центре. Люди жалуются, но улучшений нет. Нерадивого кассира могут уволить, но он перейдет в другой магазин, где все повторится.

— Есть ли вероятность, что во время сверки в магазине ошибка кассира будет найдена и деньги за лишний пробитый товар покупателю вернут?

— Это сложный вопрос. Всегда проблема в магазине была не из-за недостачи, а из-за излишка. Вопрос в том, вернут ли они. С вероятностью 99 процентов деньги не вернут. Это предположение из мира фантастики.

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