Ольга Бузова и Тима Белорусских выступят на столичном фестивале «PROлето»
Заключительный летний молодежный фестиваль «PROлето» состоится в Москве 31 августа. Горожане и гости столицы смогут посетить выступления популярных современных артистов, в числе которых будут Ольга Бузова и Тима Белорусских. Об этом рассказали представители Российского союза молодежи.
Фестиваль будет посвящен наступающему Дню знаний и завершению лета. Главным артистом в концертной части программы станет Jason Derulo.
— Кроме того, на площадке «PROлето» выступят Мот, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Rasa, Алексей Воробьев, Elvira T, «Дискотека авария», Dava, Sabi Miss, Кристина Си и не только, — передает сообщение от Российского союза молодежи агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что концерт начнется в 15:00 на площади Академика Сахарова. Там же в рамках фестиваля будут организованы площадки для занятий уличными видами спорта.
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