«Веселый человек и хорошая актриса»: режиссер Александра Князева — о Людмиле Мальцевой
В День российского кино, 27 августа 2019 года, на 70-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Людмила Мальцева. О работе с ней «Вечерней Москве» рассказала режиссер короткометражного фильма «Проездом» Александра Князева.
— Только сейчас узнала об этом. Даже не могу эту информацию признать. Как будто этого и не произошло. Она была очень веселым, жизнерадостным человеком. Людмила подарила мне замечательное ожерелье, которое я сейчас с удовольствием ношу. У меня просто нет никаких слов, все воспоминания, связанные с ней, нашими съемками и встречами, всплывают отрывками. Например, как Людмила желала мне потрясающей карьеры. И вот сегодня День кино, и как так с ней вышло, я не знаю. Она очень светлый, веселый, замечательный человек и хорошая актриса, — поделилась Князева.
Напомним, что Людмила Мальцева родилась в 1950 году в Кемерове. Она окончила Театральный институт имени Щепкина, а с 1978 года начала сниматься в кино. Актриса известна своими ролями в сериалах «Бывших не бывает», «Мой любимый папа» и фильмах «Мы с дедушкой», «Пасечник», «Затеси».