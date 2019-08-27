Борис Джонсон назвал дату выхода Великобритании из Евросоюза
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о неизбежности выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
На своей странице в Twitter он призвал общественность «уважать результаты референдума по Brexit».
The referendum result must be respected.
We will leave the EU on 31st October. #LeaveOct31— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 27, 2019
— Мы выйдем из ЕС 31 октября, — сообщил Борис Джонсон.
Великобритания планировала выйти из состава ЕС 29 марта 2018 года, однако в обозначенный срок Brexit не удалось осуществить. Депутаты Палаты общин уже три раза отклоняли проект соглашения об условиях выхода.
Борис Джонсон сообщил о готовности вывести страну из ЕС даже без соглашения с Брюсселем.
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