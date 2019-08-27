ЦОДД призвал водителей Москвы быть внимательнее в преддверии учебного года
Центр организации дорожного движения столицы призвал автомобилистов в первые дни нового учебного года быть особенно внимательными на дорогах.
Быть наиболее внимательными ЦОДД порекомендовал около учебных заведений города.
— После продолжительных каникул не все дети адаптировались к учебному ритму, и не все ученики помнят о необходимости соблюдения правил безопасности. Кроме того, многие школьники-подростки начинают преодолевать ежедневную дорогу до учебного заведения без сопровождения взрослых, — говорится в заявлении ЦОДД.
Представители организации добавили, что водители должны делать все возможное, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей.
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